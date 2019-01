Brake Das neue Jahr wird für zwei junge Braker vermutlich mit unangenehmer Post beginnen: Die 16 und 17 Jahre alten Jugendlichen stießen in der Nacht zu Montag gegen 1 Uhr „zahlreiche“ Mülltonnen an der Golzwarder Straße in Brake mutwillig um. Einige seien dabei auch auf die Fahrbahn gefallen, heißt es in einem Bericht der Polizei.

Die alarmierten Beamten konnten die Störenfriede schnell auffinden, sie wurden von den Polizisten „im Rahmen einer erzieherischen Maßnahme dazu aufgefordert, die Tonnen wieder ordnungsgemäß aufzustellen“, heißt es dazu weiter. Danach war den Jugendlichen aber augenscheinlich nicht zu Mute: Die Braker wurden demnach „ zunehmend aggressiver und beleidigten letztlich mehrmals die Beamten im Beisein von Nachbarn und der Mutter eines Jugendlichen“.

Gegen die Jugendlichen sei nun ein Strafverfahren eingeleitet worden. Ob die Braker alkoholisiert waren und wie die Mutter auf das Verhalten ihres Sohnes reagiert hat, wurde in der Meldung nicht mitgeteilt.