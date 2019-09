Brake Ein Jahr und acht Monate auf Bewährung – so lautet das Urteil gegen Michael W. Der frühere und langjährige Leiter des Alten- und Pflegeheims Christophorus-Haus in Brake wurde am Mittwochvormittag vom Amtsgericht Brake wegen gewerbsmäßiger Untreue in 41 Fällen verurteilt. In der Bewährungszeit muss W. zudem 11 000 Euro an die Jugendhilfe Wesermarsch zahlen, 360 Euro pro Monat. Auch wurde die Einziehung des Wertersatzes beschlossen, soll heißen: Er muss das veruntreute Geld zurückzahlen.

Dem 45-Jährigen war vorgeworfen worden, zwischen November 2012 und September 2017 Geld von Konten des Christophorus-Hauses abgehoben zu haben und damit das Diakonische Werk als Träger um insgesamt 217 500 Euro geschädigt zu haben. Er soll das Geld für private Zwecke gebraucht haben, um sich seinen Lebensstil zu finanzieren. Unter anderem sagte W. vor Gericht aus, von dem Geld ein Fahrzeug (einen VW Tiguan) gekauft zu haben, zwei Kreuzfahrten (W.: „keine besonderen“) und Anschaffungen sowie Renovierungen des Hauses.

Strafmildernd wirkte sich vor allem ein sofortiges notarielles Schuldeingeständnis aus, das W. nach Auffliegen seiner Taten noch vor Aufnahme der polizeilichen und staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen unterschrieben hatte. Dieses wurde durch ein von seinem Verteidiger verlesenes Geständnis zu Beginn des Verfahrens gestützt. Auch eine günstige Sozialprognose, vor Gericht geäußerte Reue und die Tatsache, dass er bereits an der Rückzahlung des Geldes arbeite, hielt Strafrichter Fabian Martens W. zugute.

Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft hatte in der Anklageschrift alle Fälle mit Abbuchungen zwischen 2000 und 15 000 Euro von zwei Konten aufgelistet. Zumeist hatte W. 5000 Euro in bar abgehoben.

Das Urteil erging nach einem Rechtsgespräch zwischen Richter, Staatsanwaltschaft und den beiden Verteidigern. Diese hatten ein solches zu Beginn der öffentlichen Verhandlung vorgeschlagen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Verteidigung und Staatsanwaltschaft können binnen einer Woche Berufung oder Revision einlegen.