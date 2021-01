In Brake Erwischt: Unter Drogen vor Polizei geflüchtet

Brake Einen 28-Jährigen Braker, der unter Drogeneinfluss stand, erwischte die Polizei am Samstag, um 21:18 Uhr, am Steuer eines Autos. Die Beamten hatten den Wagen im Rahmen einer Verkehrskontrolle an der Schulstraße angehalten.

Während der Kontrolle zeigten sich betäubungsmitteltypische Ausfallerscheinungen, teilt die Polizei mit. Als die Beamten ihren Verdacht äußerten, flüchtete der Fahrer zu Fuß durch die Braker Innenstadt. An der Hafenstraße konnten die Polizeibeamten sowie weitere hinzugerufene Kollegen den 28-Jährigen stellen. Im weiteren Gespräch räumte der 28-Jährige den Konsum von Betäubungsmittel ein. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

