Brake Sie soll zum Schlendern einladen, zum gemütlichen Sitzen vorm Café, Restaurant oder der Eisdiele, zum Spielen für Kinder: Die Braker Fußgängerzone. Aber ist die Fußgängerzone überhaupt noch eine? Täglich fahren dort Autos durch, die dort nicht fahren dürfen. Parken dort Fahrzeuge, die dort nichts zu suchen haben. Und radeln Radfahrer durch, die das zwar dürfen, aber viel zu schnell sind. Schon oft gab es in der Vergangenheit Diskussionen darüber, ob die Braker Fußgängerzone für den Autoverkehr freigegeben werden soll. Eleonore Gollenstede von der gleichnamigen Buchhandlung beispielsweise hält das für eine gute Idee: „Ich habe damit kein Problem. Hier spielen keine Kinder, hier im oberen Bereich könnten Autos problemlos langsam fahren. Ich würde das als Belebung der Innenstadt sehen. Das ist seit zwölf Jahren meine Meinung.“

Die derzeit gültige Regelung Die Fußgängerzone ist für Radfahrer freigegeben. Diese haben ihre Geschwindigkeit der der Fußgänger anzupassen, also Schrittgeschwindigkeit zu fahren. Für den Lieferverkehr gibt es Zeitfenster von 18 Uhr bis 10 Uhr sowie 13 bis 14 Uhr zum Be- und Entladen in der Fußgängerzone. Auch Lieferfahrzeuge dürfen nur Schritt fahren. Anwohner und Besucher dürfen in der Fußgängerzone weder parken noch fahren, auch nicht fürs Ein- und Ausladen. Parkausweise für Anwohner gibt es gar nicht. Ausnahmegenehmigungen für Fahrzeuge in der Fußgängerzone gibt es nur selten und werden nur in begründeten Einzelfällen erteilt. Sie sind bei der Stadt Brake zu beantragen.

Ganz anders sieht das Brunella Teo vom anderen Ende der Fußgängerzone. Sie ist die Chefin im Eiscafé: „Wenn die Kinder hier rausrennen, gucken die nicht nach Autos.“ Die Familien wollen sich darauf verlassen können, dass sie in Ruhe am Tisch sitzen können und keine Autos vorbei kommen. Brunella Teo findet: „Immer mehr Autos fahren hier in letzter Zeit durch.“ Und ihr Mann, Denis Tellan, ergänzt: „Und die Radfahrer jagen hier durch, viel zu schnell. Das ist für Kinder gefährlich.“ Nicht nur für Kinder: Auch Eleonore Gollenstede wurde erst jüngst beihnahe direkt vor ihrem Laden von einem rasanten Radler umgefahren.

Verlässlichkeit herstellen



„Ich beobachte das privat auch. Bei einigen scheint es zur Selbstverständlichkeit geworden zu sein, durch die Fußgängerzone zu fahren“, sagt Klaus Lücke, Leiter des Polizeikommissariats Brake. Er kündigt verstärkte Kontrollen an. „Wir haben keine unfallträchtigen Situationen in der Fußgängerzone dokumentiert. Aber es kann schnell brenzlig werden. Und die Qualität des Verkehrsraumes Fußgängerzone leidet durch diese Verstöße.“ Er gibt auch zu bedenken, dass parkende Fahrzeuge die Müllabfuhr behindern oder – schlimmstenfalls – Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr bei einem Notfall nicht mehr durch die Straße kommen.

Auch Holger König vom Ordnungsamt der Stadt Brake kündigt vermehrt Kontrollen an: „Uns ist eine Zunahme der Verstöße aufgefallen.“ Er weiß: Die Leute wollen in Ruhe in den Gastronomiebetrieben sitzen, Kinder sollen herumlaufen können. Er empfindet den Status Fußgängerzone als Pfund, mit dem man wuchern kann. „Ich würde mich gegen eine Freigabe der Fußgängerzone für den Autoverkehr immer wehren.“ Und König erinnert auch Radfahrer daran, dass für sie Schrittgeschwindigkeit gilt – nur kaum einer hält sich daran.

Holger König ist bei der Stadt auch dafür zuständig, Ausnahmegenehmigungen auszustellen – was er bisher nur selten gemacht hat: „Es gibt zwei oder drei, mehr nicht.“ Geschäftsleute hätten sich an Lieferzeiten zu halten, Anwohner dürften die Fußgängerzone gar nicht befahren oder dort parken. Ausnahmen gibt es davon keine. König: „Ich würde behaupten, dass es nur wenige Städte gibt, wo es in unmittelbarer Nähe der Fußgängerzone so viele kostenfreie Parkplätze gibt wie in Brake.“ Und trotzdem scheint manchmal jeder Meter einer zu viel zu sein.

Für Brakes Bürgermeister Michael Kurz gibt es zu dem Thema nicht viel zu sagen: „Fußgängerzone ist Fußgängerzone. Da hat außerhalb der Lieferzeiten keiner durchzufahren.“