Brake Wer in die Statistik der Jugendfeuerwehr Hafenstraße schaut, kommt um die Zahl 7586 nicht herum. So viele Stunden haben die Mitglieder der Jugendfeuerwehr und ihre Betreuer für ihre Freizeitbeschäftigung 2018 investiert. Eine beachtliche Zahl für eine Gruppe, die zurzeit aus 13 Mitgliedern besteht.

Im vergangenen Jahr gab es viele nennenswerte Ereignisse, die Jugendfeuerwehrwart Christian Ennen in seinem Jahresbericht kurz vorstellte. Sie reichten von den regulären Gruppenstunden über das Sommerzeltlager auf Harriersand bis hin zur Teilnahme an diversen Wettkämpfen. Hierbei hat sich das gemeinsame Auftreten aller Jugendfeuerwehrgruppen der Stadt bezahlt gemacht.

Bei der Jahreswertung erreichte die Jugendfeuerwehr Brake den 2. Platz von 19 teilnehmenden Jugendfeuerwehren im Landkreis.

Routinemäßig standen Neuwahlen auf dem Programm. Sie fanden in rekordverdächtiger Zeit statt und erbrachten folgende Ergebnisse: Zum Jugendsprecher wurde Justin Siedler gewählt. Seine Stellvertreterin wurde Lea Segger. Als Schriftwart wählte die Gruppe Nelson Wöhler. Als Kassenwart wird Robin Boin seine Arbeit aufnehmen. Kassenprüfer wurde Niclas van der Meulen.

Einen besonderen Grund zur Freude hatten Nelson Wöhler, Devin Renken, Kevin Meiners, Maximilian Büchner und Kyan Berkhout: sie bekamen die Jugendflamme der Stufe 1 verliehen.

Die anwesenden Gäste sprachen einheitlich Lob und Anerkennung aus und bedankten sich für die gute Arbeit, die in der Jugendfeuerwehr geleistet wird. Hierbei wurde sowohl den Jugendlichen selbst als auch der Mannschaft, die hinter der Gruppe steht, für ihren Einsatz gedankt. Bezüglich der Führungspositionen betonte Bürgermeister Michael Kurz (SPD), dass es „wichtig ist, diese Ehrenämter kompetent zu besetzen, um jungen Menschen eine gute Heranführung an die Feuerwehr“ zu bieten. Er hoffe, dass später möglichst viele in die aktive Wehr eintreten würden.

2018 wechselten zwei aus der Jugendabteilung in die aktive Wehr.

Auch 2019 wird den Gruppenmitgliedern viel geboten. Neben den Gruppenstunden, in denen die Teilnehmer beispielsweise den feuerwehrtechnischen Dienst kennenlernen, stehen zahlreiche Wettbewerbe und Freizeiten an.

Zu den Gruppenstunden sind jederzeit interessierte Kinder ab 10 Jahren herzlich willkommen. Sie beginnen jeden Montag um 17.30 Uhr in den Räumen der Freiwilligen Feuerwehr Hafenstraße.