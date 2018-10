Lack an zwei Pkw zerkratzt

Brake Eine böse Überraschung erlebten zwei Autobesitzer aus Brake, die ihre Fahrzeuge am Samstagvormittag in der Golzwarder Straße, hintereinander auf einem Parkstreifen abgestellt hatten. Unbekannte hatten die rechte Fahrzeugseite beider Fahrzeuge (VW Up! und VW Passat) mit Hilfe eines unbekannten spitzen Gegenstandes zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro beziehungsweise 1500 Euro.

Bereits am vergangenen Wochenende kam es in der Paul-Brodek-Straße zu ähnlichen Taten. Wer im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht hat, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten, wird gebeten, sich mit der Polizei in Brake unter Telefon 04401/9350 in Verbindung zu setzen.