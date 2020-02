Ladendiebe stehlen Alkoholika

Brake Vermutlich Alkoholika haben bisher unbekannte Ladendiebe am Dienstag gegen 19.50 Uhr im Lidl-Markt in der Straße „Am Stadion“ erbeutet. Nach Polizeiangaben hatten sie beim Passieren des Kassenbereiches den Alarm ausgelöst. Sie flüchteten zu Fuß über die Weserstraße in Richtung der B 212.

Zeitgleich verließ ein silbernen Opel den Parkplatz, der von den alarmierten Polizeibeamten in der Nähe des Tatorts gestoppt wurde. Im Fahrzeug saßen ein 39-Jähriger und ein 28-Jähriger aus Schwerin. Die beiden wurden zunächst festgenommen, später aber aufgrund mangelnder Haftgründe wieder aus dem Gewahrsam entlassen.

Die zu Fuß geflüchteten Personen konnten bislang nicht ermittelt werden. Die Polizei prüft, ob die beiden Schweriner als Diebe in Frage kommen. Zeugen werden daher gebeten, sich unter Telefon 04401/9350 bei der Polizei in Brake zu melden.

Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.