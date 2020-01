Brake Spirituosen für mehr als 1200 Euro hat ein Ladendieb aus einem Verbrauchermarkt gestohlen – ist aber nicht weit gekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Mann am Donnerstag, 9. Januar, gegen 14 Uhr aufgefallen. Ein Ladendetektiv hatte ihn dabei beobachtet, wie er einen Koffer aus einem Regal nahm, diesen und einen mitgebrachten Rucksack mit Spirituosen füllte und den Kassenbereich ohne zu bezahlen passierte.

Der Ladendetektiv stellte den Mann und verständigte die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass es sich um einen 44-jährigen Rumänen ohne festen Wohnsitz in Deutschland handelte. Er wurde vor Ort vorläufig festgenommen und für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Dienststelle der Polizei Brake gefahren. In seiner Vernehmung räumte er ein, dass das Diebesgut zur Finanzierung seines Lebens und seiner Drogensucht dienen sollte. Ein Drogenschnelltest zeigte eine mögliche Beeinflussung durch Kokain und Amphetamine an.

Die Staatsanwaltschaft Oldenburg stellte einen Antrag auf ein sogenanntes beschleunigtes Verfahren. Dem folgte das Amtsgericht Brake am Freitag und erließ einen Haftbefehl. Der Mann wurde sofort an eine Haftanstalt überstellt.