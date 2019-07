Brake Nach dem Feuer in der Golzwarder St.-Bartholomäus-Kirche haben schon am Dienstagmorgen die Reparaturarbeiten begonnen. Im Altarraum der Kirche wird ein Gerüst aufgebaut, später soll die gesamte innere Kirche eingerüstet werden.

Neben den Gerüstbauern arbeiteten am Dienstag auch Monteure in dem beschädigten Gotteshaus, um die Heizkörper auszubauen.

Das verheerende Feuer war am Donnerstag, 4. Juli, um 15.05 Uhr ausgebrochen. Nachdem der Brandort am Freitag, 5. Juli, erstmals besichtigt werden konnte, erfolgte am Montag, 8. Juli, eine erneute Begehung mit Brandsachverständigen. Dabei waren Indizien gefunden worden, die auf eine mögliche Brandstiftung als Brandursache schließen lassen.

Eine Bewertung des entstandenen Schadens ist aufgrund des historischen Wertes sehr schwierig. Das Versicherungsunternehmen hat für Hinweise, die zur Aufklärung des Brandgeschehens führen, mittlerweile eine Belohnung von 3000 Euro ausgelobt.

Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat den Brandort freigegeben. An der beschädigten Kirche können somit Veränderungen vorgenommen werden. Weitere Schäden, etwa durch Regenwasser, sollen verhindert werden.