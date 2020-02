Brake Vergleichsweise glimpflich verlief die Sturmnacht in der mittleren und südlichen Wesermarsch. Die Feuerwehren hatten allerdings den ein oder anderen Einsatz. Diese betrafen vor allem umgestürzte Bäume, die Straßen blockierten. Am Montag folgte dann eine Sturmflut.

• Verkehr

Am Montagmorgen merkten auch die Pendler und andere Kraftfahrer die Auswirkungen von Sturmtief „Sabine“. Weil der Wesertunnel nach der Sturmnacht gesperrt war, bildeten sich an der Weserfähre Golzwarden-Sandstedt lange Warteschlangen. Die Fahrzeuge standen zeitweilig bis zur Grundschule Golzwarden. „Wir fahren im Pendelverkehr zwischen Golzwarden und Sandstedt“, hieß es dazu von Schnellfähre Brake-Sandstedt GmbH & Co. KG. Allerdings konnte der Andrang nur nach und nach bewältigt werden. Geduld war gefragt, denn auch bei den Fähren Blexen-Bremerhaven sowie in der südlichen Wesermarsch und Bremen-Nord gab es nach Auskunft aus Golzwarden erhebliche Wartezeiten.

• Schulen

Um den Schülern am Montagmorgen gefährliche Schulwege zu ersparen, hatte der Landkreis Wesermarsch am späten Sonntagabend noch entschieden, dass der „Unterricht an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen witterungsbedingt ausfällt“. Lediglich die Teilzeitschüler der Berufsbildenden Schulen mussten erscheinen. Die Schulbusse blieben in den Depots.

Eine Betreuung war allerdings an allen Schulen möglich, wurde aber nicht groß nachgefragt. Beispiel Grundschule Boitwarden: Drei Kinder waren morgens gekommen – und gleich wieder nach Hause gegangen. „Das hatten wir noch nie“, sagte ein überraschter Schulleiter Ralf Gloystein. Offenbar habe sich der Schulausfall schnell herumgesprochen. „Da sind die sozialen Medien mal von Vorteil.“ Für die Lehrer fällt der Unterricht in solchen Fällen übrigens nicht aus. Zu tun gibt es in Schulen auch ohne Schüler genug: Dienstbesprechung, Konzepte, Aufräumen.

• Feuerwehren

Am späten Sonntagabend wurden die Kameraden der Ortsfeuerwehr Golzwarden zu einem umgestürzten Baum alarmiert. Der ragte in Schmalenfletherwurp auf die Fahrbahn und wurde schnell mit einer Motorsäge zersägt und von der Fahrbahn geräumt. Zwar habe sich die Führung der drei Wehren abgestimmt, um möglicherweise mit einer örtlichen Einsatzleitung auf eine Vielzahl schwerer Einsätze reagieren zu können, erklärte Stadtbrandmeister Bernd Kempendorf. „Das war bei dem vergleichsweise glimpflichen Verlauf aber dann nicht nötig.“

Auch ganz im Süden der Wesermarsch war es für die Feuerwehr eine ruhige Nacht: „Keine besonderen Vorkommnisse“, vermeldete Lemwerders Gemeindebrandmeister Hartwig Sondag am Montag. Lediglich in Altenesch hätten Kameraden einen Baum gefällt, der auf ein Haus zu stürzen drohte.

• Braker Hafen

Aus dem Braker Hafen hieß es am Vormittag: „Glücklicherweise sind wir als J. Müller von Schäden verschont geblieben.“ Auch vom Bauhof der Stadt Brake hieß es am Montagvormittag: „Keine besonderen Vorkommnisse.“ Auch Niedersachsenports meldete „keine Schäden an der Infrastruktur im Hafenbereich“. Für den Nachmittag machte man den Hafen aber sturmflutfest.



• Sturmfluten

Deutlich höher als normal stieg das Wasser der Weser am Montagnachmittag. Zur Hochwasserzeit um 15.17 Uhr wurden am Pegel Brake XXX Meter gemessen. Für diesen Dienstag und Mittwoch sind weitere Sturmfluten vorausgesagt.

Niedersachsenports hatte die elf Hafenscharte und drei Landesscharte ab Mittag geschlossen. Mit einem Hochwasser, das rund zwei Meter über dem mittleren (4,26 Meter) liegt, wurde gerechnet. Auf Nord- und Südpier lief das Wasser der Weser bereits drei Stunden vor dem Scheitelpunkt des Hochwassers auf. Für Hafenwärter Jürgen Janßen nichts Ungewöhnliches. Schon zweimal im Januar hatte er die Scharte geschlossen – seinerzeit war die Weser dann aber doch nicht so hoch aufgelaufen.

Ein paar hundert Meter stromaufwärts haben es zwei Autofahrer gerade noch rechtzeitig geschafft, ihre Fahrzeuge vor den Fluten zu retten. Kurz darauf stand der Parkplatz komplett unter Wasser.