Brake Eine 80-jährige Frau aus Brake ist an den Folgen eines Unfalles gestorben. Sie war am Mittwochmorgen an der Kreuzung Weserstraße/Golzwarder Straße in Brake von einem Lastwagen erfasst worden (die NWZ berichtete). Dabei hatte sie lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Am Samstag meldete die Polizei den Tod der Frau.

Nach Polizeiangaben hatte die 80-Jährige am Mittwoch um 9.44 Uhr versucht, die Weserstraße auf der östlichen Fußgängerfurt zwischen Kiosk und „Zur Rosenburg“ zu überqueren. Dabei war sie von dem Sattelzug erfasst worden, der in Richtung Hafen unterwegs war.

Die 80-Jährige war zu Boden geschleudert worden und hatte beim Aufprall auf die Straße eine schwere Kopfverletzung erlitten. Nachdem sie vom Rettungsdienst reanimiert worden war, war sie ins Evangelische Krankenhaus Oldenburg gebracht worden.