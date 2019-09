Brake /Nordenham Ende Juni dieses Jahres ist die Zahl der Kleinen Waffenscheine in Niedersachsen auf rund 64 000 gestiegen. Die Zahl der Zulassungen ebenjenes Scheins ist im Landkreis Wesermarsch und in der Stadt Nordenham (die selber für die Erteilung zuständig ist) hingegen rückläufig.

Bis zum 12. September wurden innerhalb dieses Jahres 68 Kleine Waffenscheine vom Landkreis und der Stadt Nordenham ausgegeben. 2018 waren es 58 Kleine Waffenscheine, 2017 112 und 2016 244, während 2015 lediglich 31 Mal ein Kleiner Waffenschein ausgegeben wurde. Entgegen der öffentlichen Meinung sei die Tendenz im Landkreis Wesermarsch somit rückläufig, betont Landkreis-Pressesprecher Martin Bolte.

Kleiner Waffenschein Der Kleine Waffenschein erlaubt es seinem Inhaber, bestimmte SRS, also Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen bei sich zu haben. Diese müssen das Zulassungszeichen der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt aufweisen und werden deshalb auch PTB-Waffen genannt. Wer solch eine Waffe ohne Waffenschein bei sich hat, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Außerhalb von Schießständen und dem eigenen Grundstück ist die Benutzung der Waffen verboten – außer bei Notwehr oder Notstand. Auch für diesen Schein muss die Person als geeignet gelten. Die Waffenbesitzkarte erlaubt zwar den Erwerb und den Besitz, nicht aber das Führen von Waffen. Ständig bei sich tragen darf man die Waffe also nicht, die Karte berechtigt aber zur geregelten Nutzung – bei Sportschützen etwa im Schützenheim. Beim Transport muss die Waffe in einem Koffer verschlossen sein und die Munition getrennt aufbewahrt werden. Wer einen Waffenschein besitzt, darf eine geladene Schusswaffe in der Öffentlichkeit am Körper tragen. Dieses Dokument ist einem kleinen Kreis von Personen vorbehalten – er wird fast nie an Privatpersonen ausgegeben sondern nur im behördlichen Auftrag. Polizisten oder Sicherheitsbeamte brauchen für das Schießen noch eine Sondererlaubnis. In der Wesermarsch besitzt niemand einen solchen Schein.

In der Stadt Nordenham beziffert Raphael Wermke vom Amt für Ordnung und Soziales die Zahl der Inhaber eines Kleinen Waffenscheins aktuell auf 233 Personen. 2015 belief sich diese Zahl auf 78, 2016 bereits auf 157. Sowohl Wermke als auch Bolte sehen einen Zusammenhang zwischen dem signifikanten Anstieg von 2015 zu 2016 und der Silvesternacht in Köln, bei der es zu zahlreichen sexuellen Übergriffen gekommen war.

Die Stadt Nordenham prüft alle drei Jahre die waffenrechtliche Zuverlässigkeit des Inhabers. Eine solche Prüfung erfolgt auch bei der Erteilung des Kleinen Waffenscheins. Zudem kann es auf eine Abverfügung der Polizei hin zu einer Prüfung kommen, etwa bei einem strafrechtlichen Vergehen. „Wir holen im Rahmen der Prüfung eine Auskunft aus dem Polizeiregister ein, prüfen das polizeiliche Führungszeugnis und das staatsanwaltschaftliche Verfahrensregister“, erläutert Wermke.

Die Voraussetzungen für die Erteilung einer Erlaubnis ist im deutschen Waffengesetz geregelt. Diese Überprüfung erfolgt bei der Waffenbehörde des Landkreises Wesermarsch digitalisiert und automatisch. Seit 2003 wurden 485 Kleine Waffenscheine im Landkreis ausgegeben.

Zudem werden in Deutschland sogenannte Waffenbesitzkarten ausgegeben. Diese erlaubt zwar den Erwerb und den Besitz, nicht aber das Führen von Waffen. Ständig bei sich tragen darf man die Waffe also nicht. Die Karte berechtigt aber zur geregelten Nutzung – bei Sportschützen etwa im Schützenheim. Beim Transport muss die Waffe in einem Koffer verschlossen sein und die Munition getrennt aufbewahrt werden. In unserem Landkreis sind aktuell 1837 gültige Waffenbesitzkarten registriert. Ein Waffenbesitzer kann über mehrere Waffenbesitzkarten verfügen, da diese pro Waffe ausgegeben werden. 1200 Waffenbesitzer gibt es derzeit in der Wesermarsch und Nordenham.

Einer von ihnen ist Lenert Tapken, erster Vorsitzender des Schützenvereins Oberhammelwarden. Neben Jägern sind Schützen Personen, die einen glaubhaften Nachweis darüber erbracht haben, dass sie eine Waffe brauchen. Sie müssen zudem einen Sachkundenachweis vorlegen können. Dann können sie einen Antrag auf Waffenbesitz stellen. Dann erfolgen, ebenso wie beim Kleinen Waffenschein, die Prüfungen von offizieller Seite. Waffenbesitzer können dann mit kleinkalibrigen Waffen schießen.

Doch auch hier greifen strenge Auflagen. „Die Waffen sind bei uns im Verein dreifach gesichert. In einem Schrank sind die Waffen selbst, in einem zweiten die Munition und in einem dritten die Verschlüsse der Waffen“, erläutert Tapken. Zugang zu den Teilen hat nur der Vorstand und die Sportleitung. „Wir werden ständig geprüft und das ist auch gut so“, findet der 56-Jährige. Die Waffen dürfen die Sportschützen nur am Stand nutzen, unter Anwesenheit der Standaufsicht.

„Die Gesetze sind streng, sie werden immer strenger und das ist richtig“, meint Tapken. Auch beim Kleinen Waffenschein, der das Tragen einer sogenannten SRS-Waffe (siehe Infobox) in der Öffentlichkeit erlaubt gelten gewisse Auflagen. Ein Sachkundenachweis muss jedoch nicht erbracht werden. „Es sollte schon darauf geachtet werden, wer ihn bekommt, aber das Frauen sich im Notfall verteidigen können, finde ich gut“, sagt Tapken.