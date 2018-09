Brake Durch das beherzte Eingreifen zweier Polizeibeamter aus Brake ist eine 23-jährige Frau aus dem kalten Wasser der Weser gerettet werden. Die Frau aus Brake hielt sich am Samstag gegen 21 Uhr direkt an der Kaje auf, als sie ins Straucheln geriet und circa einen Meter tief in das Braker Hafenbecken stürzte.

Ihrem Begleiter gelang es nicht, sie die Kaimauer hochzuziehen. Aus eigener Kraft war es ihr ebenfalls nicht möglich. Als die daraufhin alarmierten Polizisten wenige Minuten später am Einsatzort eintrafen, gelang es diesen, die Frau leicht frierend, aber ansonsten wohlbehalten auf das sichere Festland zu retten.