Ohne Ticket und noch beleidigend

Brake Kein Geld für den Zug ausgeben und dann auch noch schlechtes Benehmen an den Tag legen – damit ist ein 26-jähriger Mann aus Pirna nicht durchgekommen. Wie die Polizei am Wochenende berichtete, benutzte der Mann am Freitag, 19. Juli, gegen 15 Uhr die Nordwest-Bahn von Nordenham nach Bremen – allerdings ohne gültige Fahrkarte. Als er von der 25-jährigen Zugbegleiterin aus Stadland kontrolliert wurde, beleidigte er diese auch noch. Damit kam er allerdings nicht durch: In Brake wurde der Mann von der Polizei in Empfang genommen. Und die Beamten eröffneten ihm, dass nun zwei Strafanzeigen gegen ihn gefertigt werden.