A 293: Sperrung verlängert

Brake /Oldenburg Die Sperrung der Richtungsfahrbahn Brake von der Anschlussstelle Oldenburg-Bürgerfelde bis zur Anschlussstelle Nadorst verlängert sich aus bautechnischen Gründen voraussichtlich um eine Woche bis Donnerstag, 30. Juli.

Es folgt eine kurze Umbauphase der Verkehrsführung, so dass ab Sonntag, 2. August, in den Abendstunden die Autobahn 293 ab der Anschlussstelle Nadorst bis zur Anschlussstelle Etzhorn gesperrt wird. Diese Vollsperrung wird voraussichtlich bis Freitag, 28. August, dauern. Die Auffahrt der Anschlussstelle Nadorst wird in Fahrtrichtung Brake ebenfalls gesperrt.

Die Anschlussstelle Bürgerfelde wird ab Donnerstag, 30. Juli, wieder in beiden Fahrtrichtungen offen sein. Ebenso wird die Zwangsführung im Zuge der A 28 aus Leer kommend in Richtung Bremen wieder aufgehoben. Die Anschlussstelle Etzhorn ist frei.

Verkehrsteilnehmer, die auf der Fahrtrichtung Brake die A 293 fahren, werden an der Anschlussstelle Nadorst auf die Nordtangente abgeleitet. Die Umleitung in Richtung Etzhorn wird mittels orangener Pfeile über die Nadorster Straße und die Wilhelmshavener Heerstraße geführt, teilt die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr gegenüber unserer Redaktion mit.