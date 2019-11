Brake /Oldenburg Wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung müssen sich seit Mittwoch zwei 28 und 48 Jahre alte Männer aus Brake und Oldenburg vor dem Oldenburger Landgericht verantworten. Den Angeklagten wird vorgeworfen, einen Drogendealer in den Hinterhalt gelockt, zusammengeschlagen und ausgeraubt zu haben. Gemeinsam mit zwei unbekannten Mittätern hätten die Angeklagten auf den mutmaßlichen Dealer und dessen Begleiter eingewirkt, um von diesen Betäubungsmittel zu erlangen.

Der Braker soll mit Pfefferspray und einer Pistole bewaffnet gewesen sein, der Angeklagte aus Oldenburg hatte einen Baseballschläger dabei gehabt. Am Tatort soll der Braker den Opfern dann Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Der ältere Angeklagte habe mit dem Baseballschläger auf die Opfer eingeschlagen. Aufgrund der erlittenen Gewaltanwendung soll dann einer der Angegriffenen dem Braker 25 Gramm Marihuana ausgehändigt haben. Darauf sollte es der 28-jährige Angeklagte abgesehen haben. Die angeklagte Tat ist mit einer Mindeststrafe von fünf Jahren Gefängnis bedroht.

Der Braker zog es gestern vor zu schweigen. Sein Anwalt erklärte, dass der 28-Jährige zu den Vorwürfen nichts sagen werde.

Dagegen hatte der ältere Angeklagte Redebedarf. Man habe am Tatabend zusammengesessen und gekifft. Dann sei der 28-Jährige auf die Idee gekommen, Drogen einzukaufen, so der 48-Jährige. Er will von einer geplanten Straftat nichts gewusst haben. Er sei lediglich gebeten worden, den Einkauf zu überwachen. Deswegen sei er mit zum Treffpunkt gekommen und habe seinen Baseballschläger gleich mitgenommen. Am Treffpunkt sei es dann aber zu einem Handgemenge unter den anderen gekommen, so dass er den Treffpunkt verlassen habe, erklärte der 48-Jährige.

Das Verfahren ist auf vier Verhandlungstage terminiert. Das Gericht will durch eine umfassende Zeugenbefragung klären, was am Tattag wirklich passiert ist.