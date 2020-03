Braker Vor Gericht: Intime Fotos – 2000 Euro Schmerzensgeld für 16-Jährige

Brake /Oldenburg Sehr viele intime Fotos von jungen Mädchen hat ein 25-jähriger Braker besessen. Darunter waren auch Bilder einer 16-Jährigen. Das Oldenburger Landgericht hat nun am Dienstag in einem Zivilprozess der Jugendlichen ein Schmerzensgeld von 2000 Euro zugesprochen. Damit bestätigte das Landgericht in zweiter Instanz eine erste Entscheidung des Braker Amtsgerichtes, was die Höhe des Schmerzensgeldes betrifft.

Daten gesammelt

Bei dem 25-Jährigen waren Intim-Fotos von Dutzenden jungen Mädchen gefunden worden. Der Mann hatte keinen persönlichen Kontakt zu den Mädchen gehabt, er soll die Daten ausgespäht haben. In einem Strafprozess war der Beschuldigte dann auch wegen Ausspähens von Daten zu einer hohen Geldstrafe verurteilt worden. Doch dabei wollte man es nicht belassen. Der 25-Jährige sollte auch zivilrechtlich für seine Untat bezahlen.

Der Braker Anwalt Nils Ole Rückoldt reichte unter anderem für ein 16-jähriges Mädchen Klage auf Schmerzensgeld ein. Mit Erfolg, wie sich jetzt zeigte. Das Amtsgericht in Brake hatte dem Mädchen in einem ersten Zivilprozess ein Schmerzensgeld in Höhe von 2000 Euro zugesprochen. Es bescheinigte dem Mädchen eine schwere Verletzung des Persönlichkeitsrechts. Das Amtsgericht war in dem Zivilprozess davon ausgegangen, dass der 25-Jährige die fremden Daten ausgespäht hatte.

Gegen die Entscheidung des Amtsgerichtes hatte der Beschuldigte dann Berufung eingelegt. So musste sich die 5. Zivilkammer des Oldenburger Landgerichtes mit dem Fall beschäftigen. Die war auch davon überzeugt gewesen, dass dem Mädchen ein Schmerzensgeld von 2000 Euro zusteht – allerdings mit einer anderen Begründung. Der 25-Jährige hatte im Strafprozess wegen des Vorwurfes des Ausspähens von Daten zwar ein Geständnis abgelegt, später aber erklärt, nur aus „taktischen“ Gründen geständig gewesen zu sein. Damit war nicht klar, woher die Daten (Fotos) überhaupt stammten.

Hohes Schmerzensgeld

Das spielte dann aber für das Landgericht keine Rolle mehr. Allein der Besitz der intimen Fotos begründe eine schwere bis schwerste Verletzung des Persönlichkeitsrechts. Das war eine andere Begründung, führte aber zur gleichen Höhe des Schmerzensgeldes. Eine Revision der Entscheidung hat das Landgericht nicht zugelassen.