Brake /Oldenburg Nach einer aufsehenerregenden Fahndung mit Fotos eines vierjährigen Missbrauchsopfers muss sich ein 24-Jähriger jetzt vor dem Landgericht Oldenburg verantworten. Der Prozess hat am Donnerstag begonnen und findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Ermittler hatten im vergangenen Herbst mit Fotos des Mädchens gefahndet, weil die Identitäten von Opfer und Täter unbekannt waren. Fahnder waren zuvor im sogenannten Darknet auf Aufnahmen des Kindesmissbrauchs gestoßen. Im Prozess soll jetzt die Privatsphäre des Mädchens geschützt werden, wie ein Gerichtssprecher sagte. Dem Angeklagten werde schwerer sexueller Missbrauch in „etlichen Fällen“ zur Last gelegt. Details wurden nicht mitgeteilt.

Bei dem Angeklagten handelt es sich um den damaligen Lebensgefährten der Mutter des Mädchens. Das Verfahren bleibt laut Gericht bis zur Urteilsverkündigung nicht öffentlich. Der Mann soll das Kind zwischen Oktober 2016 und Juli 2017 mehrfach schwer sexuell missbraucht haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft legte der Mann ein Geständnis ab. Ob und wie er sich im laufenden Verfahren äußert, ist unklar.

Der Fall hatte deutschlandweit für großes Aufsehen gesorgt und die Bewohner der Kreisstadt geschockt. Bei großen Suchaktionen wurde eine Festplatte, die der Küchenmonteur weggeworfen hatte, im Schlick der Weser gefunden. Im Dezember wurde ein weiterer Verdächtiger festgenommen. Der Bremer soll in Besitz des Missbrauchvideos gewesen sein.

