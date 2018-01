Brake /Oldenburg Wegen schwerer Brandstiftung muss sich seit Mittwoch ein 30-jähriger Braker vor dem Oldenburger Landgericht verantworten. Bei dem Prozess handelt es sich um ein sogenanntes Sicherungsverfahren. Anders als in einem Anklageverfahren gibt es in einem Sicherungsverfahren nur „Beschuldigte“, keine „Angeklagten“. Ein Sicherungsverfahren zielt in der Regel auf die Unterbringung einer beschuldigten Person in der geschlossenen Psychiatrie ab.

Der 30-Jährige, der laut Staatsanwaltschaft unter Wahnvorstellungen leidet, soll am 22. Mai 2017 im schuldunfähigen Zustand seine Wohnung in einem Braker Mehrfamilienhaus angezündet und dadurch andere Hausbewohner erheblich gefährdet haben. Den Ermittlungen zufolge hatte der Mann in seiner Wohnung Wäschestücke angezündet. Fußboden und Türen hatten bereits Feuer gefangen, als die Braker Feuerwehr den Brand löschen konnte. Der angerichtete Schaden betrug 30000 Euro.

Schnell war klar geworden, dass der Braker psychisch erkrankt ist. Deswegen wurde der Beschuldigte auch vorläufig in der geschlossenen Psychiatrie untergebracht. Doch das Zündeln hörte nicht auf. Im Raucherraum der Anstalt soll der 30-Jährige den Inhalt eines Mülleimers in Brand gesetzt haben. Wenig später soll er dann mit einem Feuerzeug sein Bett und Wäsche in einem Mehrpatientenzimmer angezündet haben.

Warum der 30-Jährige das alles gemacht haben soll, ist völlig unklar. Das Gericht hat einen Psychiater zum Verfahren hinzugezogen, der über die Erkrankung des 30-jährigen Brakers und über seine Schuldfähigkeit Auskunft geben soll. Außerdem muss geklärt werden, wie gefährlich der Braker für die Allgemeinheit ist. Von der Beantwortung dieser Frage hängt ab, ob der 30-Jährige auch in Zukunft in der geschlossenen Psychiatrie bleiben muss.

Weil es sich bei dem jetzigen Prozess um ein Sicherungsverfahren handelt, ist die Öffentlichkeit vom Verfahren ausgeschlossen.