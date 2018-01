Brake /Oldenburg Im Sicherungsverfahren gegen den 30-jährigen Braker, der sich wegen schwerer Brandstiftung vor dem Oldenburger Landgericht verantworten musste, ist am Dienstag die Unterbringung des Beschuldigten (in einem Sicherungsverfahren gibt es nur „Beschuldigte“) in der geschlossenen Psychiatrie angeordnet worden. In der Sache selbst konnte der 30-Jährige nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Die 1. Große Strafkammer des Landgerichtes unter Vorsitz von Richter Horst Kießler hält den Beschuldigten aufgrund einer schweren psychischen Erkrankung für schuldunfähig.

In diesem Sinne hatte sich auch der Bad Zwischenahner Psychiater Dr. Mathias Eibach geäußert. Er stufte den 30-Jährigen aufgrund seiner Erkrankung als hochgefährlich für die Allgemeinheit ein. Den Feststellungen zufolge leidet der 30-Jährige unter Wahnvorstellungen. Er hört und sieht sogar Stimmen, die ihm Befehle erteilen. Und so setzte der 30-Jährige am 22. Mai dieses Jahres in Brake seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Brand und gefährdete dadurch erheblich andere Hausbewohner.

Ein Großaufgebot der Feuerwehr konnte damals den Brand löschen. Es war ein Schaden von 30 000 Euro entstanden. Schon damals war der 30-Jährige vorläufig in der geschlossenen Psychiatrie untergebracht worden. Doch selbst in der Anstalt hatte der Beschuldigte sein Bett in einem Mehrpatientenzimmer angezündet. Ohne Behandlung seien weitere schwerwiegende Straftaten zu erwarten, so der Psychiater. Das mache den Mann für die Allgemeinheit so hochgefährlich.

Der als intelligent eingestufte Beschuldigte selbst hatte die Vorwürfe bestritten beziehungsweise heruntergespielt. An den ersten Brand in seiner Braker Wohnung könne er sich zwar nicht genau erinnern, der Brand könne aber auch durch eine brennende Zigarette entstanden sein. In der psychiatrischen Anstalt habe er zwar etwas gekokelt, in Brand setzen habe er aber nichts wollen, beteuerte der 30-Jährige. Die Richter glaubten das aber nicht.