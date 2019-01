Brake /Oldenburg Im Prozess gegen den 27 Jahre alten Polen, der in einer Arbeiterunterkunft in Berne einen 31 Jahre alten Landsmann mit einem Messer am Hals verletzt hat, ist der Angeklagte zu einer Gefängnisstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt worden. Die Schwurgerichtskammer des Oldenburger Landgerichtes unter Vorsitz von Richter Sebastian Bührmann wertete am Mittwoch die Tat als gefährliche Körperverletzung. Den ursprünglichen Tatvorwurf des versuchten Totschlags ließ die Kammer fallen.

Der Angeklagte hätte nach dem ersten Stich beziehungsweise Schnitt das Opfer noch weiter attackieren können. Das hat er aber nicht getan. Dieser freiwillige Rücktritt vom Versuch einer Tötung wirkt sich strafbefreiend aus, was den Vorwurf des versuchten Totschlags angeht. Es bleibt aber eine gefährliche Körperverletzung.

Der Angeklagte hatte den Landsmann während eines Streits von hinten angegriffen und ihn durch die Messerattacke lebensgefährlich verletzt. Nur eine sofortige Notoperation hatte das Leben des Opfers retten können.

Das Opfer wurde von Zeugen als „kein Guter“ beschrieben. Es soll den Angeklagten auch gewaltig provoziert haben. Das allerdings rechtfertige nicht einen derartigen Angriff, stellte das Gericht fest.

Im Prozess sollte das Opfer als Zeuge aussagen. Der Mann kam aber nicht. Der Angeklagte selbst konnte sich an die Tat nicht mehr genau erinnern. Er war zu betrunken gewesen. Aufgrund dieser starken Alkoholisierung wurde dem Angeklagten eine verminderte Schuldfähigkeit zugebilligt. Alles gut? Mitnichten.

Die Staatsanwaltschaft hatte die Milderungsgründe stark bewertet. Sie beantragte in ihrem Plädoyer für den Angeklagten eine Gefängnisstrafe von zwei Jahren. Die Verteidigung schloss sich schnell an. Doch Staatsanwaltschaft und Verteidigung hatten die Rechnung ohne die Schwurgerichtskammer gemacht. Die setzte sich über alle Anträge hinweg und verurteilte den Angeklagten zu dreieinhalb Jahren Gefängnis. Die Kammer hatte dabei die Erheblichkeit der Verletzungen im Auge gehabt.

Die Verteidigung will nun Revision gegen das Urteil einlegen.