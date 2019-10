Brake /Oldenburg Was passiert eigentlich, wenn die 112 gewählt wird? Mit dieser Frage beschäftigten sich die Gruppen des Jugendrotkreuzes (JRK) in Nordenham, Brake und Elsfleth. Jedem war zwar klar, dass nach Absetzen eines Notrufes die Hilfe in der Regel innerhalb weniger Minuten vor Ort ist. Weniger bekannt war jedoch, was in der Zwischenzeit passiert. Die stellvertretende Kreisjugendleiterin Ines Pfeiffer hatte daher einen Besuch in der „Kooperativen Großleitstelle Oldenburg“ organisiert, der durch eine Abordnung aller JRK-Gruppen aus der Wesermarsch gern angenommen wurde.

Die Kooperative Großleitstelle Oldenburg (KGO) besteht im Grunde aus zwei Leitstellen, die eng miteinander zusammenarbeiten. Auf der einen Seite gibt es die für Rettungsdienst, Krankentransport und Brandschutz zuständige Großleitstelle. Eine Leitstelle der Polizeidirektion Oldenburg koordiniert die Polizeieinsätze.

Das JRK besuchte im Schwerpunkt den für den Rettungsdienst zuständigen Teil. Theoretisch wurde den Mädchen und Jungen Grundwissen vermittelt, bevor es einen praktischen Einblick in beide Leitstellen gab. Erstaunt waren sie über den großen Verantwortungsbereich, den die Großleitstelle abdeckt: die Landkreise Ammerland, Cloppenburg, Oldenburg und Wesermarsch sowie die kreisfreien Städte Delmenhorst und Oldenburg. Insgesamt leben hier rund 735 000 Menschen.

Mehr als 55 Mitarbeiter sind in der Großleitstelle beschäftigt. Sie nehmen die Anrufe der hilfesuchenden Menschen entgegen und alarmieren die geeigneten Einsatzstellen. Sie haben den Zugriff auf 30 Rettungs- und 155 Feuerwehrwachen. Die Mitarbeiter haben alle eine rettungssanitätsdienstliche Ausbildung und zum großen Teil auch eine feuerwehrtechnische. Somit können sie die telefonischen Hilferufe einschätzen und schnelle Entscheidungen treffen.

Die Angehörigen des JRK erfuhren, dass es für die Mitarbeiter der Großleitstelle wichtig ist, innerhalb von 90 Sekunden alle wesentlichen Informationen zum Geschehen zu bekommen. Daher werden die Gespräche von den Mitarbeitern der Großleitstelle aktiv geführt.