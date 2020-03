Urteil: 27-Jähriger muss ins Gefängnis

Brake /Oldenburg Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter Drogeneinfluss, Straßenverkehrsgefährdung und Körperverletzung muss ein 27 Jahre alter Mann aus Brake für drei Monate ins Gefängnis. Dieses vom Amtsgericht in Brake gefällte Urteil hat das Oldenburger Landgericht in zweiter Instanz bestätigt. Auch das Landgericht habe dem Angeklagten keine günstige Sozialprognose als Vorbedingung für eine Bewährungsstrafe stellen können, sagte am Montag der Vorsitzende Richter.

Gegen das Braker Urteil hatte der 27-Jährige Berufung eingelegt. Er wollte nicht ins Gefängnis beziehungsweise nicht schon wieder. Der Angeklagte hat bereits Haftstrafen verbüßt. Er ist einschlägig vorbestraft. Im Sommer 2018 war er das vorletzte Mal verurteilt worden. Wegen weitere Taten sollen danach auch noch weitere Ermittlungen gelaufen sein.

Trotz der Ermittlungen war der Angeklagte den Feststellungen zufolge im Oktober 2018 wieder ins Auto gestiegen. Er stand damals unter Drogeneinfluss und hatte keine Fahrerlaubnis – wie schon häufiger zuvor. Während der Fahrt war es dann zu einem Unfall gekommen: Die Fahrer von drei Fahrzeugen, die auf der Bundesstraße 211 seinerzeit in Richtung Brake unterwegs waren, mussten dabei vor einer Baustellenampel halten. Der Angeklagte war auf ein vor ihm wartendes Fahrzeug aufgefahren und durch die Wucht setzte sich der Auffahrunfall auf noch zwei weitere Fahrzeuge fort. Eine Person wurde dabei verletzt. Die Polizisten vor Ort hatten schnell festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss von Rauschmittel stand.

Dem Braker Amtsgericht hatte das gereicht. Drei Monate Haft ohne Bewährung lautete im aktuellen Fall erstinstanzlich das Urteil.

Das Landgericht teilte nun die Auffassung des Amtsgerichtes. Angesichts der Vorstrafen konnte es für den Bewährungsversager aus Brake keine erneute Bewährung geben. Das Problem war auch, dass sich der Angeklagte bisher nicht ausreichend um eine Therapie und Arbeit gekümmert hatte – Punkte, die sich zusätzlich negativ auswirkten.

Insgesamt war danach die Berufung des Angeklagten gegen das Braker Urteil zu verwerfen.