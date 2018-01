Brake /Oldenburg Immer wenn die jungen Frauen online waren, konnte er ihnen zusehen. Über einen eingeschleusten Computervirus, einen so genannten Trojaner, hatte er sich Zugang zu ihren Rechnern verschafft und konnte die Webcams unbemerkt aktivieren. Davon ahnten die Frauen nichts.

• Mehrere Opfer

Der mutmaßliche Täter, der mehrere Mädchen und junge Frauen über deren Computer-Webcams ausgespäht haben soll, ist am Mittwoch vor dem Braker Amtsgericht zu einer einjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der 28-Jährige erhielt eine zweijährige Bewährungszeit. Dazu muss der gebürtige Nordenhamer, der zum Tatzeitraum in Brake wohnte, 4000 Euro zahlen. Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht. Der Angeklagte wird nach den Worten seines Verteidigers Rechtsmittel einlegen. „Darauf können sie Gift nehmen“, sagte der Jurist nach der Hauptverhandlung.

Konkret ging es in dem Strafverfahren um zwei junge Frauen aus Oldenburg, Jahrgänge 1989 und 1991, die der Angeklagte von Februar bis Oktober 2011 ausgespäht haben soll. Dieses Verfahren war von einem vorherigen Verfahren getrennt worden, bei dem der Angeklagte bereits in weiteren Fällen vor dem Jugendgericht in Brake verurteilt worden war. Die beiden nun Geschädigten hätten damals noch nicht ermittelt werden können, begründete der Staatsanwalt den nachträglich angesetzten Prozess.

• Zwölf Straftaten

Dem 28-jährigen Angeklagten wurden nun zwölf Straftaten zur Last gelegt. In zehn Fällen habe er sich intime Bilder von seinen Opfern verschafft. Die Fotos zeigten nach Auskunft eines Gutachters vom Landeskriminalamt (LKA) Hannover die Frauen nur leicht bekleidet, in Unterwäsche und teilweise sogar nackt. Insgesamt stellten die Ermittler 2240 Bilddateien auf einem beschlagnahmten Computer des Angeklagten sicher.

• Brisanter Zufallsfund

Brisant dabei, dass auch noch andere Fotos darauf gespeichert waren. „Ein Zufallsfund“, so der Gutachter. Die Rede war von Daten „kinder- und jugendpornografischen Inhalts“. In diesem speziellen Fall übernehme die Staatsanwaltschaft Hannover die weiteren Ermittlungen, so der Staatsanwalt auf Nachfrage.

• Daten gelöscht

Weil dem Angeklagten seitens der Staatsanwaltschaft auch noch vorgeworfen wurde, sowohl sein Handy als auch sein Tablet nach der Beschlagnahme durch die Polizei auf Werkseinstellungen zurückgesetzt zu haben, wurde er zusätzlich wegen zwei strafbarer Datenveränderungen verurteilt. „Die Daten sind nicht wiederherstellbar“, sagte der Gutachter des LKA.

• Verlauf rekonstruiert

Dem Computerexperten lagen 13 CD’s zur Auswertung vor. Er stellte fest, dass der 28-Jährige 30 Ordner mit Mädchennamen angelegt hatte. Die Namen der Opfer tauchten nach seinen Worten in der Datenstruktur auf. Es sei auch davon auszugehen, dass der Angeklagte sich Zugang zu den Rechnern der beiden Oldenburgerinnen verschafft hatte. Es gebe keine Hinweise auf Zugriffe, die auf andere Täter schließen ließen. Die Spuren, die er auf dem Rechner des Anklagten aufgespürt habe, seien eindeutig. Internetverläufe ließen erkennen, dass der Angeklagte zuvor nach Trojaner-Baukästen gesucht habe. Wegen seiner Untersuchungen zog der Experte die Schlussfolgerung, dass der Angeklagte „die Fotos aktiv selber gemacht hat“.

Der LKA-Angestellte erklärte in seinem Gutachten auch, wie die Daten, die sich auf Handy und Tablet befanden, gelöscht worden sein könnten. Die Geräte seien in einer Cloud verbunden, der Angeklagte habe die Zurücksetzung der Geräte durch Fernzugriff ausgelöst. Das sei möglich gewesen, weil bei der Beschlagnahme der Geräte niemand an diese Möglichkeit gedacht habe. Ansonsten wären Handy und Tablet sicher verwahrt worden, so dass sich keine Internetverbindung für einen Zurücksetzungsbefehl hätte aufbauen können.

Der Angeklagte war in den Fokus der Ermittlungen geraten, weil eine Arbeitskollegin bei ihm Bilder ihrer Freundin entdeckt hatte, die er gar nicht kennen konnte. Die Frauen zeigten den Mann bei der Polizei in Brake an. Eine 59-jährige Polizeibeamtin sagte aus, dass bei der Wohnungsdurchsuchung des Angeklagten mehrere Computer sichergestellt worden waren. Die umfangreichen Ermittlungen hätten auch ergeben, dass die Frauen viele Bilder auch selbst gemacht und auf ihren Rechnern gespeichert hatten. Einige Opfer hätten aber zunächst nicht ermittelt werden können.

• Keine Bagatelle

Der Staatsanwalt sprach am Mittwoch zum Abschluss der Beweisaufnahme von einem „stimmungsvollen Gesamtbild aus mehreren Mosaiksteinchen“. Die Taten seien keine Bagatelle, die Opfer wären traumatisiert. Er forderte das Strafmaß, dem sich die Richterin anschloss.

• Angeklagter schweigt

Bei der Hauptverhandlung hatte der Verteidiger des 28-Jährigen mitgeteilt, dass sein anwesender Mandant für Rückfragen nicht zur Verfügung stehe. „Er wird sich durch sein Schweigen verteidigen“, sagte er. Die vorgeworfenen Taten würden bestritten.

