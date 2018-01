Brake /Ovelgönne /Cloppenburg In Brake und Ovelgönne haben die Nachwirkungen von Sturmtief „Burglind“ dafür gesorgt, dass am Donnerstagmorgen unter anderem die Keller und Garagen mehrerer Häuser in Ovelgönne überschwemmt wurden. Viele Weiden in der Wesermarsch stehen nach wie vor unter Wasser, die Gräben sind randvoll. Mittlerweile hat die Braker Sielacht die Lage aber unter Kontrolle, weil der Wind abflaute und zur Weser hin entwässert werden kann. Die 30 Pumpen der Braker Sielacht liefen ab 5.30 Uhr auf Hochtouren.

Durch den hohen Wasserstand der Weser während des Sturms hatte die Braker Sielacht lediglich etwas über zwei Stunden pumpen können, so der Vorsteher Dirk Harms-Hermann. Normalerweise könnte bis zu sechs Stunden entwässert werden.

In Cloppenburg wurde der Stadtpark in der Nacht zu Donnerstag teilweise überflutet. Es wird wohl einige Tage dauern, bis Besucher wieder sämtliche Flächen des Stadtparks begehen können.

