Brake /Ovelgönne /Elsfleth Die Ursache ist gar nicht in der Wesermarsch zu finden. Die Auswirkungen sind hier aber deutlich zu spüren: Die Sperrung der Bundesstraße 211 und der A 293 in Höhe des Autobahnkreuzes Oldenburg-Nord wirkt sich auf den Verkehr in der mittleren Wesermarsch merklich aus. Seit Montag ist die Zufahrt von der Autobahn auf die Bundesstraße wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. Die Sperrung wird nach Planungen der Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Oldenburg voraussichtlich bis Ende des Monats andauern.

So ist die B 211 von Oldenburg in Richtung Brake (und in die andere Richtung) fast schon gespenstisch leer. Dass am Vormittag eines normalen Werktages um kurz nach 9 Uhr in Großenmeer oder Oldenbrok auf gerader Strecke über Hunderte Meter teilweise kein Fahrzeug zu sehen ist, kommt in der Regel nicht vor – dank der Straßensperrung derzeit schon.

Mit dieser verbunden ist allerdings eine weiträumige Umleitung über die L 865 und die B 212 in Elsfleth. Und die sorgt für mehr Verkehr und auch Staus auf dieser Strecke.

Zu einem Unfall kam es in einem solchen Rückstau am Mittwochvormittag in Höhe Rehau. Nach Angaben der Polizei wurden dabei zwei Frauen – die 30-jährige Fahrerin aus Berne und ihre 56-jährige Beifahrerin aus Hude – leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrerin war vermutlich aus Unachtsamkeit auf einen im Stau stehenden Sattelzug eines 56-jährigen Bremers aufgefahren. An ihrem Kleinwagen entstand Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro, am Lastwagen ein Schaden von rund 1000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des nicht mehr fahrbereiten Pkw wurde der Verkehr für rund eine Stunde von der Polizei am Unfallort vorbeigeleitet – was zu einer weiteren Verlängerung des Rückstaus beitrug.

Laut Polizei ist es bisher bei diesem Unfall auf der Umleitungsstelle geblieben. Allerdings fällt der verstärkte Verkehr deutlich auf – und auch die rasante Fahrweise samt waghalsiger Überholmanöver einiger Autofahrer.