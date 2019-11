Brake /Ovelgönne Leichte Verletzungen haben sich am späten Freitagabend gegen 22.30 Uhr zwei Männer bei einem Verkehrsunfall in Brake zu gezogen. Die Polizei schildert die Lage wie folgt: Ein 47-jähriger Mann aus Brake befährt mit seinem Opel die Bundesstraße 212 von Nordenham in Richtung B 211 und muss in Höhe des Golz­warder Kreuzes aufgrund entgegenkommender Schwerlasttransporte mit Überbreite anhalten. Dies erkennt der folgende 25-jährige Fahrer eines VW nicht rechtzeitig und fährt auf den bereits stehenden Opel auf. Beide Männer verletzen sich leicht. Während der Braker mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden muss, verzichtet der 25-Jährige aus Ovelgönne auf eine medizinische Behandlung. An beiden Autos entstehen erhebliche Sachschäden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden.

• Ein weiterer Vorfall beschäftigte die Polizei, die am Sonntag aus Braker Sicht von einem relativ ruhigen Wochenende spricht. Ein vom Grundsatz eigentlich gutes gemeintes Vorhaben hatte für einen 38-Jährigen aus Brake am Samstag gegen 3.45 Uhr allerdings keinen guten Ausgang. Der Mann hatte nach Angaben der Polizei seine alkoholisierten Freunde mit dem Auto aus Nordenham abgeholt. Auf dem Rückweg wurde er von Beamten der Polizei Brake kontrolliert. Sie stellten fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt für ihn und seine Bekannten war damit beendet.