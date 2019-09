Brake /Ovelgönne Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am Sonntag, 8. September, gegen 20.55 Uhr, vor einer Pizzeria an der Bahnhofstraße in Brake gekommen. Ein 23-jähriger Mann aus Brake geriet vor der Pizzeria zunächst mit einem Mann verbal aneinander. Ein 24-Jähriger aus Ovelgönne wollte diesen Streit schlichten und wurde dabei vom 23-Jährigen attackiert. Die 32-jährige Schwester des Schlägers, ebenfalls wohnhaft in Brake, unterstützte ihren Bruder und kratzte den 24-Jährigen. Dieser erlitt leichte Verletzungen im Gesicht. Der 23-Jährige entfernte sich nach der Auseinandersetzung mit einem Fahrrad vom Ort des Geschehens, konnte aber gegen 21.10 Uhr von Beamten der Polizei Brake kontrolliert werden. Da er stark nach Alkohol roch und fahrend angetroffen wurde, wurde ihm ein Alkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert von 1,92 Promille. Gegen den 23-Jährigen wurden Strafverfahren wegen der Körperverletzung und der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Für die erforderliche Blutentnahme musste er die Beamten ins Krankenhaus begleiten. Seine alkoholisierte Schwester wird sich wegen der Körperverletzung ebenfalls verantworten müssen.