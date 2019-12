Brake /Ovelgönne Es ist 23.30 Uhr, als der 21-jährige Oldenburger mit seinem VW-Lupo an der Linebroker Straße in Ovelgönne kontrolliert wird. Die Beamten stellen schnell fest, dass der Oldenburger unter dem Einfluss von THC steht. Der Fahrer gesteht den Konsum mehrerer Joints schnell ein, zudem wird im VW auch noch Cannabis gefunden. Es folgt eine Blutentnahme, daraufhin wird ein Strafverfahren eingeleitet.

Der Oldenburger ist nur einer von 476 Verkehrsteilnehmern, der am Wochenende kontrolliert wurde. Beamte der Polizei Brake hatten eine Sonderkontrolle organisiert, die von Samstag, 14. Dezember, 18 Uhr, bis Sonntag, 15. Dezember, 2 Uhr, dauert.

Die Kontrollstellen befanden sich an der B 211 in Ovelgönne und an der B 212 in Höhe der Firma Rehau. Teilgenommen haben Einsatzkräfte aus der gesamten Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch. Unterstützung erhielten sie von Beamten des Hauptzollamtes Oldenburg, die einen Rauschgiftspürhund mitführten. Aufgebaut wurden die Kontrollstellen von Mitarbeitern der Straßenmeisterei Brake.

• Insgesamt werden 311 Autos, 22 Lastwagen und 476 Personen kontrolliert. Dabei werden unter anderem 32 Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt, von denen 26 vor Ort verwarnt werden konnten. In sechs Fällen werden Bußgeldverfahren eingeleitet.

• Drei Verfahren richten sich dabei gegen die Fahrer von Gefahrguttransporten, deren Ladung unzureichend gesichert war. In einem weiteren Fall wurden Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten festgestellt.

• Schwerwiegendere Verstöße gegen das Waffengesetz, das Aufenthaltsgesetz, das Straßenverkehrsgesetz sowie das Strafgesetzbuch werden festgestellt.

• Um 18.50 Uhr gerät ein 29-jähriger Libanese aus den Niederlanden in die Kontrollstelle auf der B 212. Eine Überprüfung ergibt, dass er bereits im Sommer dieses Jahres in die Niederlande abgeschoben wurde – und er mit seiner Wiedereinreise in die Bundesrepublik Deutschland erneut gegen das Aufenthaltsgesetz verstoßen hatte. Der Mann wird vor Ort festgenommen. Die weiteren Maßnahmen erfolgen in enger Absprache mit dem zuständigen Ausländeramt.

• Eine Stunde später wird der Fahrer eines Pkws angehalten und kontrolliert. Im Handschuhfach wird ein Einhandmesser gefunden. Gegen den 29-jährigen Mann aus Brake wird ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Das Messer wird sichergestellt. Zudem hätte er seinen Pkw vor mehr als acht Monaten zur Hauptuntersuchung vorführen müssen.

• Um 20.25 Uhr wird auf der B 211 ein VW gestoppt. Der Fahrer, ein 25-jähriger Bulgare mit Wohnsitz in Brake, weist sich mit einem griechischen Führerschein aus. Dieser stellte sich als Totalfälschung heraus. Gegen den Mann wird ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Der Führerschein wird einbehalten.

• Um 23.30 Uhr wird der 21-jährige Oldenburger der unter Drogen unterwegs ist geschnappt. – siehe Einstieg in den Bericht. Sein Lupo wird von den anwesenden Zollbeamten unter die Lupe genommen. Mithilfe des Rauschgiftspürhundes kann im Fahrzeuginneren das Marihuana aufgefunden werden.

Am Ende des Sondereinsatzes zeigen sich die Organisatoren mit dem Verlauf und dem Ergebnis der Kontrolle zufrieden und kündigen gegenüber der NWZ eine Wiederholung an.