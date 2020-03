Brake /Ovelgönne Sieben Verletzte innerhalb von nur zwei Stunden und viele offene Fragen. Das ist die Bilanz von zwei Verkehrsunfällen, die sich am Sonnabend in der Gemeine Ovelgönne sowie in der Stadt Brake ereignet haben.

Aber der Reihe nach: Fünf Personen haben bei einem Unfall gegen 14.55 Uhr, auf der Bundesstraße 211 im Bereich Ovelgönne leichte Verletzungen erlitten. Laut Polizei befuhr die 52-Jährige aus Lübberstedt mit einem BMW die Loyermoorer Straße in Fahrtrichtung Oldenburg. Hinter ihr fuhren ein 54-Jähriger aus Nordenham mit einem Audi sowie ein 20-Jähriger aus Brake mit einem Opel.

In Höhe der Ortschaft Loyermoor beabsichtigte ein Trecker von der Loyermoorer Straße nach links abzubiegen. Die nachfolgende 52-Jährige sowie der 54-Jährige kamen mit ihren Pkw hinter dem Trecker zum Stillstand. Der 20-Jährige erkannte die abbremsenden Fahrzeuge zu spät und fuhr auf den Audi des 54-Jährigen auf, der wiederum durch den Aufprall auf den BMW der 52-Jährigen aufgeschoben wurde.

Der 20-Jährige sowie eine 21-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt mit einem Rettungswagen in eine umliegende Klinik gefahren. Auch die 52-Jährige sowie zwei Mitfahrer im Alter von 55 und 25 erlitten leichte Verletzungen.

Der Opel des Unfallverursachers war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens wurde auf etwa 8500 Euro geschätzt.

Nur wenig später krachte es in Brake, und die Polizei sucht dringend nach Zeugen, die gegen 16.50 Uhr den Unfall auf der Willy-Brandt-Straße beobachtet haben, bei dem dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Ein 81-Jähriger aus Brake befuhr mit seinem Pkw die Willy-Brandt-Straße aus Richtung Kirchenstraße kommend in Richtung Dungenstraße. Hinter ihm fuhr ein 64-Jähriger aus Ovelgönne mit seinem VW. Der Braker ordnete sich in Höhe der Hausnummer 1 auf der Linksabbiegerspur, der Ovelgönner auf der Rechtsabbiegerspur ein.

Als sich der Braker im Abbiegevorgang befand, kam ihm auf der Willy-Brandt-Straße der Pkw eines 27-Jährigen aus Brake entgegen. Um einen Zusammenstoß mit dem abbiegenden Pkw zu vermeiden, wich der 27-Jährige nach links aus und kollidierte frontal mit dem Pkw des Ovelgönners auf der Rechtsabbiegerspur.

Durch die Kollision wurde der Ovelgönner sowie seine 79-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Der 27-Jährige erlitt nach jetzigem Stand keine Verletzungen.

Am Unfallort eingesetzt waren zwei Rettungswagen sowie ein Notarztfahrzeug, die sich um die Verletzungen der beiden Insassen kümmerten. Außerdem eingesetzt war die Freiwillige Feuerwehr Brake Hafenstraße. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wurde insgesamt auf 13 000 Euro geschätzt.

Aufgrund widersprüchlicher Angaben zum Unfallhergang werden Zeugen gebeten, sich unter Telefon 04401/9350 zu melden.