Pkw beim Abbiegen beschädigt

Brake Die Polizei in Brake, Telefon 04401/9350, sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Freitag gegen 11.30 Uhr an der Kreuzung Weserstraße und B 212 ereignet hat.

Nach Angaben der Polizei standen ein grauer Opel Corsa, der nach rechts in Richtung Nordenham abbiegen wollte, und ein Lkw, der in Richtung Elsfleth abbiegen wollte, nebeneinander an der Ampelkreuzung der Weserstraße. Nachdem die Fahrzeuge grünes Licht hatten, touchierte der Lkw mit seinem Auflieger während des Abbiegens die linke Fahrzeugseite des Opels. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Die Polizei vermutet, dass er den Unfall gar nicht bemerkt hat.