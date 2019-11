Brake Über den Notruf der Feuerwehr war am Freitag, 1. November, ein Schuppenbrand an der Breslauer Straße in Brake gemeldet worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte die 41-jährige Mieterin Qualm entdeckt, der aus einem gemauerten Schuppen drang. Sie alarmierte die Freiwillige Feuerwehr in Brake.

Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehrleute bekam die Frau Unterstützung: Ihr 67-jähriger Vermieter, der in der Nachbarschaft wohnt, kam ihr zu Hilfe. Mit mehreren Eimern Wasser konnte er eine weitere Brandentwicklung verhindern.

Die alarmierten Feuerwehrleute waren dennoch nicht tatenlos: Sie räumten gelagerte Gegenstände aus dem Schuppen und löschten noch kleinere Glutnester. Gegen 18.20 Uhr rückten die 20 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Brake-Hafenstraße wieder ab. Der Schaden wurde auf etwa 20 000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch ungeklärt. Für die weiteren Ermittlungen wurde der Brandort von der Polizei beschlagnahmt.