Brake Ein 19-jähriger Mann wurde am Sonntag gegen Mitternacht in seiner Wohnung in der Ochtumstraße in Brake überfallen. Die drei Täter drangen gewaltsam in die Räume ein und schlugen sofort auf den Bewohner ein. Sie verletzten den 19-Jährigen so schwer, dass er im Krankenhaus stationär aufgenommen wurde. Die Männer entwendeten Bargeld, elektronische Artikel und Betäubungsmittel.

Ermittlungen ergaben, dass die Tat im Zusammenhang mit dem illegalen Handel von Betäubungsmitteln stehen könnte. In der Zwischenzeit wurden Tatverdächtige ermittelt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurden Durchsuchungsbeschlüsse für mehrere Wohnungen beim Amtsgericht Oldenburg erwirkt und diese von der Polizei durchsucht.