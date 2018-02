Brake Wochenlang hatte dieser Raser in der Wesermarsch bei anderen Autofahrern Schrecken verbreitet, bevor die Polizei ihn zumindest vorübergehend aus dem Verkehr ziehen konnte. Mit 102 Stundenkilometern war der „rote Raser“ der Polizei in die Radarfalle gegangen – in einem Bereich, in dem nur Tempo 50 erlaubt ist.

Dass es nun gelungen ist, den Fahrer zu identifizieren, freut auch die Facebook-User der „Wesermarsch-Zeitung“. Vielen von ihnen ist die voraussichtliche Bestrafung des Mannes, der mit seiner rasanten Fahrweise, dichtem Auffahren und rücksichtslosen Überholvorgängen bei anderen Verkehrsteilnehmern – so heißt es in der Polizeimeldung – für Unbehagen und Angst gesorgt hatte, aber zu lasch: Den 59 Jahre alten „roten Raser“ aus Oldenburg erwartet nun vermutlich ein Bußgeldbescheid über 240 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Monat Fahrverbot.

„Hundert Prozent überschritten und nur 1 Monat Fahrverbot. Einfach lächerlich“, kommentierte Bernd E. die Facebook-Nachricht der NWZ. Won N. ist sich sicher: „Sorry, aber der sollte zur Besinnung kommen, das ist mit der Strafe wohl kaum möglich. Nach vier Wochen rast er wieder.“ Violetta D. nannte die voraussichtliche Buße einen „mega Witz“. So oder ähnlich äußerten sich viele weitere User.

Autofahrer könnten sich, so heißt es aus dem Polizeikommissariat Brake, jederzeit an die Polizei wenden und Hinweise auf derart rücksichtsloses Verhalten im Straßenverkehr geben. Sollte der Sachverhalt strafrechtlich relevant sei – etwa bei einer Nötigung im Straßenverkehr –, werde eine Anzeige aufgenommen. Dies sei mittlerweile auch über die Onlinewache im Internet unter www.onlinewache.polizei.niedersachsen.de möglich. Die Polizei jedenfalls nehme die Hinweise gerne entgegen, sammele sie und reagiere gegebenenfalls mit konkreten Ermittlungen, wie im aktuellen Fall.