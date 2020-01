Brake Aufmerksamen Anwohnern war am Donnerstagnachmittag etwas Merkwürdiges aufgefallen: Aus den Fugen zwischen den verlegten Pflastersteinen der Milchstraße „blubberte“ es plötzlich. Betroffen war ein Straßenabschnitt etwa 150 Meter von der Einmündung zur Bahnhofstraße entfernt. Was die Anwohner noch nicht ahnten: Es gab ein Leck in einer Gasleitung.

Wie die Polizei mitteilte, wurde um 14.11 Uhr Alarm gegeben. Die Freiwillige Feuerwehr Hafenstraße rückte mit vier Fahrzeugen aus. 20 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Abgesperrt wurde der betroffene Bereich der Milchstraße, Feuerwehrleute standen auch auf der Bürgermeister-Müller-Straße in Bereitschaft. Die alarmierten Mitarbeiter von EWE-Netz lokalisierten zunächst das Leck und schlossen sodann die betroffene Leitung, über die hauptsächlich Privathaushalte versorgt werden, so dass es zu keinem weiteren Gasaustritt kommen konnte.

Wie die Polizei mitteilte, wurde das Leck vermutlich durch ein schweres Fahrzeug verursacht, das die Milchstraße befahren hatte. Die Pflastersteine waren an einigen Stellen doch merklich abgesackt. Die Reparaturarbeiten sollen so schnell wie möglich erfolgen. Dafür müssen das Pflaster aufgenommen und die Leitung freigelegt werden. Wie lange sich die Arbeiten hinziehen werden, konnte am Donnerstagnachmittag noch nicht gesagt werden.

Die Milchstraße war etwa 45 Minuten lang gesperrt. Danach wurde sie für den Verkehr wieder freigegeben.