Brake Ein alkoholisierter Mann hat am Dienstag, 30. Oktober, um 6.50 Uhr einen Verkehrsunfall in Brake verursacht. Der 72-jährige Braker war laut Polizei mit seinem BMW auf der Breiten Straße in Richtung B 212 unterwegs. Um auf den Linksabbiegerstreifen zu gelangen, fuhr er auf der Gegenfahrbahn an den bereits wartenden Fahrzeugen vorbei. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Kleintransporter eines 31-jährigen Mannes aus Brake. Beide Fahrzeuge wurden auf der linken Seite beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden wurde von der Polizei auf rund 5000 Euro geschätzt.

Bei dem 72-Jährigen stellten die Beamten der Polizei Brake bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,5 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe wurde entnommen und sein Führerschein einbehalten.