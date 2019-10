Brake Jürgen Zimmer ist Polizist aus Leidenschaft. Das merkt man ihm in jedem Moment an. Vor über 20 Jahren hat sich der Nordenhamer auf das Thema Präventionsarbeit gestürzt. „Eigentlich sollte das nur über einen gewissen Zeitraum laufen“, schmunzelt er, „doch irgendwie bin ich hängen geblieben.“ Mittlerweile ist ein Präventionsteam in der Wesermarsch ohne einen Jürgen Zimmer kaum denkbar.

„Ich möchte den Überfall auf die Braker Tankstelle zum Anlass nehmen, die Bevölkerung für dieses Thema zu sensibilisieren“, sagt Zimmer. Die Präventionsmaßnahmen, die die Menschen befolgen könnten, würden sowohl Gewerbetreibende als auch Privatpersonen betreffen. „Die Polizei steht mit Rat und Tat zur Verfügung“, sagt Zimmer, „gerne komme ich auch in Betriebe, um die Firmen direkt vor Ort zu beraten.“ Die Beratung sei selbstverständlich kostenfrei.

Eine gute technische Ausstattung sei die beste Voraussetzung, um Tätern schnell das Handwerk legen zu können. „Überwachungskameras sollten lichtstark sein, in Farbe und aus unterschiedlichen Perspektiven aufnehmen können“, sagt Zimmer. Eine helle Beleuchtung - Außen wie Innen - schrecke Kriminelle oft ab. Jürgen Zimmer: „Am besten ist ein Überfallmelder, der die Polizei „still“ alarmiert.“ In einigen Fällen war es der Polizei dadurch möglich, Täter auf frischer Tat zu ertappen.