Polizei sucht Unfallzeugen

Brake Eine 50-jährige Frau aus Brake befuhr am Dienstag gegen 15.50 Uhr mit ihrem Pkw die Sinaburger Straße in Richtung Stadtmitte. In Höhe Süddieksweg kam ihr ein dunkler Pkw entgegen, der mit dem linken Außenspiegel gegen den Außenspiegel ihres Autos stieß. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro.

Der Fahrer des dunklen Pkw stoppte nicht. Auch an seinem Fahrzeug müssen Schäden am linken Außenspiegel entstanden sein.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 04401/9350 bei der Polizei in Brake zu melden.