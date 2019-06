Polizei warnt vor falschen Polizisten

Brake Versuchter Betrug in Verbindung mit Amtsanmaßung – das wird Unbekannten zu Last gelegt, die sich in und um Brake als Polizeibeamte ausgegeben haben. In den vergangenen Tagen kam es im Bereich der Kreisstadt zu einer Vielzahl von Anrufen sogenannter Polizeibeamter. Darauf weist die echte Polizei in einer am Montag veröffentlichten Pressemitteilung hin. Die Täter hätten versucht, Informationen über im Haus vorhandenes Bargeld zu erlangen. „Glücklicherweise haben alle angerufenen Personen richtig reagiert und sofort das Gespräch beendet“, heißt es von der echten Polizei weiter. Die wird am Telefon nie nach Geld oder Wertsachen fragen. Im Zweifel hilft ein Rückruf bei der Polizei Brake unter Telefon 04401/9350.