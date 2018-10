Polizei kontrolliert Fahrräder

Brake Zu Beginn der dunklen Jahreszeit hat die Polizei Brake am Dienstag Fahrräder kontrolliert. Sieben Beamte haben an drei Standorten im Stadtgebiet zwischen 7 und 8.30 Uhr insgesamt 40 Verstöße festgestellt. Darunter waren 18 mangelhafte Beleuchtungseinrichtungen, vier Rotlichtverstöße, 16 Fahrten in der Fußgängerunterführung, ein verbotswidriges Befahren des Radweges in entgegengesetzter Richtung und eine Nutzung eines Mobiltelefons.

Aufgrund dieses Ergebnisses wird es weitere Kontrollen geben, kündigt die Polizei an. Denn wenn die Verkehrsregeln eingehalten werden, so die Polizei, dann können Gefahren im Straßenverkehr minimiert werden, damit jeder sicher ans Ziel kommt. Gefahrenpotenzial ergebe sich aus der Dunkelheit, schlechte Sicht durch Witterungseinflüsse und durch Laub auf den Straßen. Deshalb sollte jeder daran denken, nicht nur selbst gut sehen zu können, sondern auch gut gesehen zu werden. Eltern tragen dabei auch die Verantwortung für ihre Kinder.