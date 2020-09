Polizeikontrolle In Brake: Autofahrer verweigert Alkoholtest

Brake Alkoholgeruch lag in der Luft, als die Polizei Brake am Samstag einen 60-jährigen Autofahrer auf dem Arp-Schnitger-Weg in Brake kontrollierte. Gegen 11.50 Uhr war der Mann laut Mitteilung der Polizei mit einem Transporter samt Anhänger rückwärts auf das Grundstück seines Sohnes gefahren. Einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte der 60-Jährige jedoch, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Da der Mann über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg die Einholung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 600 Euro durch einen Richter angeordnet.