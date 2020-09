Polizeikontrolle In Brake: Betrunken mit Pedelec unterwegs

Brake Mit einem Atemalkoholwert von 1,98 Promille fiel ein Pedelec-Fahrer Beamten der Polizei Brake am Samstag in Brake auf der Bahnhofstraße auf. Die Beamten wurden gegen 19.35 Uhr durch die unsichere Fahrweise auf den 78-jährigen Braker aufmerksam, der ihnen auf dem Gehweg entgegenkam.Bei der anschließenden Kontrolle stellten sie deutlichen Alkoholgeruch sowie weitere alkoholbedingte Ausfallerscheinungen fest, so dass sie einen Atemalkoholtest durchführten. Der ergab die 1,98 Promille.

Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen sowie die Weiterfahrt mit seinem Pedelec untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.