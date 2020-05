Radfahrer vor Auto geschubst

Brake Zwar sind die beiden Jugendlichen mit ihren Fahrrädern den Geh- und Radweg an der Bahnhofstraße auf der falschen Seite gefahren. Das aber ist noch noch lange kein Grund, einen 15-Jährigen zu schubsen und aus dem Gleichgewicht zu bringen. So geschehen am Dienstag, 12. Mai, gegen 17 Uhr in Höhe eines Tabakwarengeschäfts.

Wie die Polizei Brake mitteilte, fuhren die Jugendlichen hintereinander in Richtung Breite Straße. Der Fußgänger war den beiden entgegengekommen. Durch den Schubser stieß der 15-Jährige gegen den Kotflügel eines geparkten Autos und fiel auf die Motorhaube. Er blieb unverletzt. Der Mann soll den Jungen noch beleidigt haben.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: 50 bis 60 Jahre alt, weiße Haare mit Halbglatze, etwa 1,75 Meter groß, normale Statur mit leichtem Bauchansatz, blauer Mundschutz, blaue Jeans und dunkle Jacke. Er war mit einer schwarze Tasche unterwegs.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Brake unter Telefon 0 44 01/93 50 zu melden.