Resolute 91-Jährige wehrt sich

Brake Eine resolute 91-Jährige Brakerin hat am Mittwoch einem mutmaßlichen Betrüger gehörig die Tour vermasselt. Gegen 13 Uhr klingelte es an der Haustür der Frau im Kiebitzring in Brake. Als die Dame öffnete stand ein junger Mann vor der Tür, der sofort seinen Fuß über die Schwelle schob. Der Mann gab an, von einem örtlichen Energieanbieter zu kommen und einen günstigeren Vertrag für die Dame zu haben. Zudem würde er gerne ihre Toilette benutzen. Die 91-Jährige ließ sich nicht bedrängen und trat dem unerwünschten Besucher beherzt auf den Fuß. Mit Erfolg: er zog den schmerzenden Fuß zurück, sie schloss schnell die Tür und verriegelte diese.