Brake Der „Europäische Tag des Notrufs 112“ hat in der Redaktion zu ungläubigen Nachfragen geführt: „Gilt die Nummer denn europaweit?“

• EU-weiter Notruf

Seit 1991 erreichen Menschen im Notfall Hilfe unter dieser Telefonnummer in allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Die Nummer ist kostenlos und verbindet den Anrufer mit der örtlichen 112-Notrufzentrale. Damit möglichst viele Menschen davon wissen, hat die EU im Jahr 2009 den „Europäischen Tag des Notrufs 112“ ausgerufen. Dieser findet jedes Jahr am 11. Februar statt, in Anlehnung an die 112 (11.2.).

• Großleitstelle

Notrufe gehen bei der Großleitstelle Oldenburger Land (GOL) ein. Die Leitstelle ist zuständig für die Wesermarsch, das Ammerland, die Kreise Cloppenburg und Oldenburg sowie die Städte Delmenhorst und Oldenburg. Betriebsleiter für den Rettungsdienst in der Wesermarsch ist Jan Hoffmann.

• Wichtige W-Fragen

Wichtig sind laut der Internetseite der GOL vor allem zwei W-Fragen. Einmal ist es das „Wo befinde ich mich?“ (und das möglichst genau) und das „Warten auf Rückfragen“.

Die Mitarbeiter der GOL haben ein standardisiertes Abfrageschema. So können sie früh rausfiltern, ob eine Reanimation erforderlich ist oder ob eine andere lebensbedrohliche Situation vorliegt. Je nach Lage schicken die Disponenten einen Rettungswagen los oder verweisen gegebenenfalls auf den ärztlichen Bereitschaftsdienst (siehe Infokasten).

• Einsätze und Aufwände

2017 ist der Rettungsdienst in der Wesermarsch 8520 Mal ausgerückt, die Feuerwehr 805 Mal. Im gesamten Gebiet der GOL gab es rund 70 000 Rettungsdiensteinsätze.

Denen gegenüber stehen 92 000 Aufwände. Damit werden bei der GOL die Anrufe bezeichnet, die nicht zu einem Einsatz geworden sind. Die Zahl zeige, dass das System der Filterung während des Telefonats immer wichtiger werde, so Jan Hoffmann.

Notrufnummern Die 112 ist in Notfällen und lebensbedrohlichen Fällen zu wählen. Der Anrufer wird mit der nächsten Leitstelle verbunden. Für ärztlich angeordnete Krankentransporte gilt rund um die Uhr die Telefon 0441/19222. Unter 116117 ist der ärztliche Bereitschaftsdienst zu erreichen. Die sechsstellige Nummer gilt deutschlandweit und ist kostenfrei. Der ärztliche Bereitschaftsdienst hilft bei nicht-lebensbedrohlichen Erkrankungen, mit denen der Betroffene normalerweise eine Arztpraxis aufsuchen würde, deren Behandlung aber aus medizinischen Gründen nicht bis zum nächsten Werktag warten kann. Mehr Infos und das Faxformular für den ärztlichen Bereitschaftsdienst: Mehr Infos und das Faxformular für den ärztlichen Bereitschaftsdienst: Für Sprech- und Hörgeschädigte stellt die Großleitstelle das Notfall-Telefax zur Verfügung: Mehr Infos und das Faxformular für den ärztlichen Bereitschaftsdienst:116117info.de http://www.grossleitstelle-oldenburger-land.de/downloads.html

Im Zweifelsfall wird der Rettungsdienst aber losgeschickt. Immer häufiger stellt sich raus, dass dies nicht nötig gewesen wäre. „Die Zahl der ,klassischen’ Notfälle nimmt eher ab. Die Zahl der internistischen Notfälle nimmt zu, aber nicht so stark“, sagt Jan Hoffmann.

• Unnötige Anrufe

Die Zahl der Aufwände zeigt, dass es immer mehr unnötige Anrufe gibt. Manche wählen die 112, um nach dem Notdienst der Apotheken zu fragen, manche, weil sie die Nummer für den ärztlichen Bereitschaftsdienst falsch wählen – entweder nur 116 oder nur 117, statt der 116117. Weiter erzählt Jan Hoffmann: „Teilweise rufen Leute an, weil der Wasserhahn überläuft und fragen: ,Was soll ich tun?“ Die 112 werde von immer mehr Leuten als eine „Servicehotline“ angesehen. Das macht es den Mitarbeitern schwer, die Zeit für wirkliche Notfälle frei zu halten.

Mehr Infos unter grossleitstelle-oldenburger-land.de/erreichbarkeit.html