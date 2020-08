Schilder auf Fahrbahn geworfen

Brake Drei bislang Unbekannte rissen in der Nacht zu Sonntag zwei Verkehrsschilder aus ihren Betonfüßen und warfen sie auf die Fahrbahn der Golzwarder Straße. Gegen 3.05 Uhr meldeten sich Zeugen bei der Polizei Brake, als drei Jugendliche im Bereich der Ratsherr-Wieting-Straße die Schilder auf die Fahrbahn warfen. Unter anderem fuhr ein Taxifahrer über die auf der Straße liegenden Schilder.

Anschließend gingen die Täter in Richtung der Gaststätte Zur Rosenburg. Als Polizisten an der Fritz-Reuter-Straße auf die Jugendlichen trafen, flüchteten sie in Richtung Hermann-Allmers-Straße. Zuvor wurden sie auch im Bereich der Genossenschaftstraße und Paul-Brodek-Straße gesichtet. Die Polizei schätzt die Täter auf etwa 19 bis 20 Jahre. Eine der Personen soll mit einem weißen Kapuzenpullover bekleidet gewesen sein. Ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 04401/935-0 bei der Polizei Brake zu melden.