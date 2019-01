Brake Wegen der Schneemassen nahm Ingeborg Mains den Zug und übernachtete bei einer Freundin, weil die Braker Straßen alle dicht gemacht wurden. Die heute 76-Jährige wollte ihre damals zwölfjährige Tochter Petra aus dem Krankenhaus „Links der Weser“ abholen. Das Mädchen verbrachte wegen einer schweren Krebserkrankung mehrere Wochen in dem Hospital. Sie wollte endlich wieder nach Hause, hatte Heimweh auch nach ihrem Hund „Sucko“.

An einem Freitag Ende Januar 1979 wurde Petra Mains in Bremen entlassen. „Ich durfte wegen meiner Erkrankung aber nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren“, erinnert sich Petra Mains. Der damalige Oberarzt Dr. Thomas Wagner, dem sie ihr Leben verdanke, habe die Fahrt mit einem Taxi organisiert. „Das war ja noch das kleinste Problem an der Sache“, sagt Petra Mains (52). „Wie wir dann losfahren wollten, hieß es, dass die gesamte Wesermarsch wegen der gewaltigen Schneemassen tatsächlich dicht gemacht worden war.“

Der Taxifahrer hatte sich nach Petra Mains’ Worten über seine Taxileitstelle extra noch erkundigt, wie man nun fahren konnte. „Bis zur Autobahn kam man noch gut“, merkt Ingeborg Mains an. Von da an türmten sich dann links und rechts Schneewände auf. Die Leitstelle hatte dem Taxifahrer aber gesagt, dass die A 27 Richtung Bremerhaven noch zu befahren wäre. Und so rutschte der Wagen mit seinen Fahrgästen durch den Schnee.

An der Autobahn-Abfahrt Sandstedt bog der Wagen ab, um zum Fähranleger zu kommen. Wieder hatte sich der Taxifahrer erkundigt, ob die Fähre auch wirklich noch führe. Das wurde ihm bestätigt – aber nur für Bäckerfahrzeuge und in Notfällen. „Also sind wir zum Anleger gefahren. Doch es fuhr keine Fähre und auch sonst nichts.“

Der Taxifahrer fuhr zurück in den Ort. In einer Gastwirtschaft tagte zufällig der Krisenstab. Männer saßen an Tischen, Bier und Korn vor sich, und erklärten dem Taxifahrer und Petras Mutter, dass man die Fähre per Lichthupe rüberblinken sollte. In der Zwischenzeit würde der Krisenstab über Norddeich Radio mit dem Fährpersonal Kontakt aufnehmen.

„So weit, so gut. Wir sind wieder zum Anleger zurückgefahren und haben Lichtzeichen gegeben. Es tat sich aber nichts. Also sind wir wieder zur Kneipe zurück“, schildert Petra Mains dieses zeitaufwendige und für sie zusätzlich belastende Intermezzo. Die Herren saßen derweil immer noch dort. Sie erklärten, dass der Kontakt über Norddeich Radio zustände gekommen wäre, dass die Fähre aber nur einmal rüberkommen dürfte, um Personen mitzunehmen. Wir sollten es noch einmal versuchen. Nach mehrmaligem Anblicken klappte es dann auch. Der Taxifahrer setzte Ingeborg und Petra Mains vor der Fähre ab. „Von ihm haben wir nie wieder etwas gehört“, sagt Ingeborg Mains.

Da standen Mutter und Kind nun. Mit Tasche und Rucksack, ganz allein auf der Fähre rüber nach Golzwarden. 60 Pfennig für die Überfahrt mussten sie bezahlen. Dann war eine weitere Etappe geschafft. „Am Anleger stand ein einziges Auto von einem Bundeswehrsoldaten, der nach Schwanewede zu seiner Kaserne wollte, aber nun nicht mehr rüberkam“, so Petra Mains. „Das war eine weitere Fügung“, merkt Ingeborg Mains an. Der junge Mann wurde gefragt, ob er Mutter und Tochter nach Golzwarden mitnehmen könnte. Petra Mains war am Ende ihrer Kräfte: „Wir waren zwischen den Schneewänden eingekeilt, wie in einem Tunnel.“

Der schon vollgepackte Wagen des Bundeswehrsoldaten nahm die beiden Braker noch auf. An der St.-Bartholomäus-Kirche ließ er die beiden dann aussteigen. „Rechts und links türmten sich die Schneemassen auf. Wir waren mittendrin. Von einer Telefonzelle aus haben wir versucht, ein Braker Taxi zu bestellen. Die Straße nach Brake wurde gerade von einem Panzer auf nur einer Fahrbahnseite geräumt. Aber ein Auto oder unser bestelltes Taxi waren weit und breit nicht zu sehen.“

Ingeborg und Petra Mains nahmen sich ein Herz und gingen zu Fuß weiter, wobei die Mutter das Gepäck trug. Ihre Tochter war zu sehr geschwächt. „Zum Glück schien die Sonne und es war nicht ganz so kalt“, sagt Petra Mains. Nach 20 Minuten erreichten sie ein Malergeschäft und fragten, ob es eventuell noch eine Tour nach Hammelwarden gäbe. „Ich konnte nicht mehr laufen“, betont Petra Mains. Und erneut hatten die beiden Glück: „Wir mussten zwar auf Farbeimern sitzen, aber das war uns egal. Wir wurden direkt vor der Haustür an der Grenzstraße abgesetzt und waren glücklich, das alles geschafft zu haben.“ Die Tour von Bremen nach Brake dauerte fast sechs Stunden, statt knapp einer ganzen an normalen Tagen.

Petra Mains hat ihre Erinnerungen an die Schneekatastrophe vor 40 Jahren aufgeschrieben. Für Fotos hatte man damals keine Zeit. Und Handys gab es noch nicht, sagt sie. Petra Mains musste danach immer wieder zur Kontrolle nach Bremen. Aber so viel Schnee wie im Winter 1978/1979 habe es nie wieder gegeben.

