Sechsjähriger bei Unfall verletzt

Brake Bei einem Verkehrsunfall in Brake ist am späten Mittwochnachmittag ein sechsjähriger Junge verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr das Kind mit seinem Fahrrad beim Nachbarschaftstreff „Vogelnest“ im Kiebitzring (in Höhe der Gaststätte „Am Kamin“) über die dortige Straße, als es von einem Auto erfasst wurde. Der Junge wurde ins Klinikum Oldenburg gefahren.

Die 36-jährige Autofahrerin war als erste Helferin vor Ort. „Der Junge kam von rechts zwischen zwei geparkten Autos auf die Straße gefahren. Ich habe gebremst, aber da war es schon zu spät“, sagte die Brakerin, die Krankenschwester ist, der NWZ. Der Junge, der ohne Helm unterwegs war, sei ansprechbar gewesen. Über die Art der Verletzungen konnte die Polizei noch keine Angaben machen.