Brake Über 200 Menschen haben sich im vergangenen Jahr an die Fachstelle Sucht der Diakonie in Brake gewandt – die meisten persönlich, manche per Telefon. Hinter jedem dieser Kontakte steht ein persönliches Schicksal.

„Die höchste Zahl an Suchtkranken kommt aufgrund einer Alkoholproblematik zu uns“, berichtet Leiterin Birthe Voß. Der Anteil der Männer ist höher als der der Frauen. Eine Steigerung zeigt sich in der Anzahl von Suchtkranken, die gleichzeitig an einer psychischen Erkrankung leiden. 55 Prozent der Patienten in den ambulanten Behandlungsgruppen wiesen im Jahr 2017 auch eine psychiatrische Diagnose auf.

Eine steigende Anzahl an Fällen kann man auch bei Spielsüchtigen feststellen. „Das Problem betrifft besonders junge Männer, die zum Teil erhebliche Probleme haben“, sagt Voß. Es gäbe mittlerweile Angebote in Suchtkliniken, die sich auf die Spielsucht spezialisiert haben.

Gleichbleibend niedrig ist die Zahl der von Medikamenten abhängigen Menschen, die sich an die Fachstelle wenden. „Medikamentenabhängigkeit ist eine stille Sucht“, erklärt Birthe Voß. Die Betroffenen würden sich über einen sehr langen Zeitraum unauffällig verhalten, der soziale Druck, sich Hilfe zu suchen, ist geringer. Direkt betroffen ist von einer Suchterkrankung auch immer das Umfeld des Betroffenen. Besonders für die Familie hat die Abhängigkeit große Folgen. Kinder, die in Familien mit einem oder zwei süchtigen Elternteilen aufwachsen, sind später als Erwachsene selbst anfälliger für die Erkrankung und psychische Störungen. Die Fachstelle bietet auch Beratung für Angehörige von Suchtkranken an.

Zahlen aus dem Jahr 2017 präsentierte Anja Schwiertz, Leiterin des Wohnheims am Friedensplatz. In dem Wohnheim sind 48 Plätze für chronisch mehrfach beeinträchtigte suchtkranke Menschen. Bald sollen für ihre Behandlung mehr Plätze zur Verfügung stehen, mit einem Neubau wurde bereits begonnen. In den Räumen sollen die Bewohner Schritt für Schritt erlernen, ihren Alltag selbstständiger zu bewältigen.

Dazu kommt seit vergangenem Jahr ein weiteres Angebot: das ambulant betreute Wohnen. Ein Sozialpädagoge begleitet die Betroffenen für einige Stunden in ihrem Alltag.

Neu eingerichtet wird in diesem Jahr ein kleiner Laden in der Halle 21 im Gewerbegebiet, in dem die Produkte aus den Werkstätten des Wohnheims verkauft werden sollen.