Brake Viel Geduld braucht es nicht. Fast im Minutentakt können an der Unterführung im Verlauf der Breiten Straße Verkehrsverstöße beobachtet werden. Schilder zeigen es eigentlich ganz deutlich: Hier ist ein Fußweg, Radfahrer müssen absteigen. Daran halten sich aber längst nicht alle. Viele fahren beiderseits die Rampen herunter und – was es gefährlich macht – um die scharfe 90-Grad-Kurve. Hier kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen,

„Es wird immer gefährlicher“, meint Norbert Poferl. Auch wenn es nicht oft zu tatsächlich schmerzhaften Berührungen kommt, sieht er es an der Zeit, auf die Gefahr hinzuweisen. Der Braker ist viel in der Stadt unterwegs – zu Fuß ebenso wie mit dem Rad. Und noch etwas ist ihm aufgefallen: „Sagt man was, kriegt man nur patzige Antworten und böse Blicke.“

Denn gefährliche Ecken und rücksichtsloses Verhalten von Verkehrsteilnehmern gibt es in Brake auch an anderen Stellen. So werde es etwa, so Poferl, in der Bürgermeister-Müller-Straße für die Radfahrer immer enger und gefährlicher. Aber auch die Situation in der Bahnhofstraße im Bereich der Innenstadt ist für viele Radler unklar. Zwar gibt es hier einen Radweg, allerdings nur in südlicher Richtung. Auf der Bahnhof-Seite weisen speziell geklinkerte Flächen auf der Straße den Radlern den Weg. Der geteilte Fuß- und Radweg ist für beide Verkehrsteilnehmer aber zu schmal. Radler müssen hier eigentlich die Straße nutzen.

Im weiteren Verlauf der Bahnhofstraße Richtung Boitwarden kommt es an den Einmündungen der Straßen besonders zu Schulzeiten zu kniffligen Szenen. Hier bringen auf der falschen Seite fahrende Radler oft sich selber in Gefahr und Autofahrer in manch brenzlige Situation.

Ein Gefahrenpunkt der anderen Art wurde auch mit den Arbeiten am Bahnübergang Golzwarden in der Vorwoche nicht beseitigt. Hier gibt es für die Autofahrer zwar Halbschranken, Fußgängern und Fahrradfahrern zeigt allerdings nur ein rotes Blinklicht an, dass ein Zug naht. In Schierbrok (Gemeinde Ganderkesee) war vor wenigen Tagen ein unachtsamer Radfahrer an eine mit Halbschranken gesicherten Bahnübergang von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden.